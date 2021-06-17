Интеграция европейских ВВС про совету НАТО

В соответствии с требованием НАТО об оперативной совместимости, европейские союзники, а также Турция, интегрируют свои военные ресурсы и меры обеспечения обороноспособности. Так, Бельгия и Люксембург начали делиться военно-воздушными силами. Обе страны несут ответственность за приобретение, использование и ремонт боевой авиации. Пилоты из Бельгии и Люксембурга будут управлять самолетами и вертолётами друг друга, а также сотрудничать с другими странами-партнерами.

«Все европейские ВВС: немецкие, французские, турецкие, бельгийские, люксембургские, испанские - будут летать на один и тех же машинах, - сказал бельгийский генерал-майор Фредерик Вансина. – Это упрощает техническое обслуживание. Мы можем обмениваться информацией, данными и экипажами ».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности отметил, что такое объединение сил и средств позволит избежать дублирования арсеналов и сократить расходы. Он поднялся на борт транспортного самолета A400M.

«Совместимость - это для нас ключевой принцип, - сказал Жозеп Боррель. – В ЕС 27 стран-членов и 27 армий, хотя конечно, разных размеров. Но даже самые крупные страны и армии слишком малы, чтобы иметь военный потенциал, необходимый сегодня для современных вооружённых конфликтов. Поэтому нам необходимо всё больше делиться потенциалами, объединять потенциалы и наращивать потенциалы. Над этим работают наши институты. У нас есть Европейское оборонное агентство, которое было создано с целью определить, где у нас есть бреши».

Недавно введённый в строй четырёхмоторный транспортный самолет предназначен, в частности, для стратегической и тактической переброски по воздуху и десантирования войск и техники. A400M производства европейской аэрокосмической компании Airbus со временем заменит нынешний военно-транспортный парк европейских союзников по НАТО.