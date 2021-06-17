Frontex - замок для границы Евросоюза

Европейское агентство по управлению внешними границами и береговой охране Frontex подвергается жёсткой критике. Несколько недель назад аудиторы установили, что агентство тратит слишком много на свои операции - около 450 млн евро в год - добивая при этом скромных результатов. Frontex также обвиняют в причастности к незаконным действиям с целью воспрепятствовать проникновению в Евросоюз мигрантов и людей, которые могли бы попросить в нём убежища.

Соучредитель средиземноморской гуманитарной организации MOAS Регина Катрамбоне напоминает, что Брюссель платит Анкаре деньги за сдерживание миграционного потока в Европу:

«Результатом многолетней миграционной политики стал аутсорсинг охраны границы Евросоюза. Он просто перепоручил эту задачу соседним странам, таким как Турция. Статья 47 устава Frontex требует от него полного соблюдения фундаментальных прав. Агентство действует в соответствии с мандатом, данным ему европейскими государствами. То есть Frontex делает то, то что ему велит делать Европа".

Многие политики правого толка и популисты указывают на то, что обязанность европейской пограничной и береговой охраны - пресекать попытки нарушения общих рубежей. Консервативный евродепутат из Италии Винченцо Софо заступился за Frontex:

«Мне кажется, что нападки на Frontex носят чисто политический характер. Критика за неэффективное использование ресурсов, вероятно, вполне обоснована, но она сильна из-за того, что это агентство не обладает неприкосновенностью. Думаю, на самом деле пограничную службу критикуют за то, что в соответствии со своим предназначением, она пытается контролировать и останавливать массовую нелегальную иммиграцию ".

Официальный представитель Frontex Крис Боровски сообщил, что агентство обвиняют в слишком жёстком обращении с нарушителями границы и в чрезмерном расходовании средств:

«По этим поводам уже было два расследования. В одном из них участвовали представители национальных властей и Европейской комиссии, и оба расследования не нашли доказательств каких-либо нарушений прав человека при операциях Frontex в Греции. За последние несколько лет агентство действительно потратило очень много, но этого было трудно не допустить, учитывая сложность поставленных перед нами задач. Я не верю, что нас накажут за расточительство. Суд заявил, что мы могли бы действовать более эффективно, и мы много над этим работаем ».

Одним из примеров такой расточительности называют то, что Frontex одел своих сотрудников в форменные мундиры и потратился на ведомственную символику. Ещё дороже обошлось размещение на общей границе и берегах международных отрядов и их оснащение современными средствами наблюдения.