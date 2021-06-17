Сотрудников гонконгской газеты заподозрили в нарушении нацбезопасности

В Гонконге арестованы пять сотрудников продемократической газеты Apple Daily. Речь идет о редакторах и руководителях издания, которым вменяют в вину "вступление в сговор с иностранным государством с целью нанесения ущерба национальной безопасности". Предусматривающий возможность пожизненного заключения закон был принят в прошлом году и уже дал основание для ареста более чем сотни оппозиционных активистов, которые поддержали антиправительственные протесты, стартовавшие здесь в июне 2019 года. Среди них - основатель Apple Daily, известный критик Пекина Джимми Лай.

В операции по задержанию его коллег были задействованы около 500 полицейских. В редакции прошли обыски. Впервые на основании закона о нацбезопасности заморожены активы медиакомпании.

"Заморожены активы Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited и Apple Daily Internet Limited. Речь идет всего о HK$18 миллионах гонконгских долларов", - сообщил Стив Ли, старший суперинтендант полиции. Это почти два миллиона евро.

Полиция заявляет, что более 30 опубликованных изданием материалов сыграли "ключевую роль" при принятии решения некоторыми западными странами о введении санкций против Китая. Apple Daily известна своей критикой Пекина за отступление от принципа "одна страна — две системы".

Издание транслировало полицейский рейд в прямом эфире в соцсетях.