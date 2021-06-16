Стартовал велопробег по Европе на энергии Солнца

В Бельгии и соседних странах стали очень популярны электрические велосипеды. Они не загрязняют атмосферу и доступны гораздо большему количеству людей, чем обычные, помогая преодолевать крутые подъёмы. Однако новый вид двухколёсного транспорта принёс и новые хлопоты. Оказалось, что литиевые аккумуляторы, устанавливаемые на рамах рядом с мотором или за седлом, плохо подвергаются утилизации. Но главное – их надо заряжать от сети, идущей от какой-нибудь тепловой электростанции.

Но найден другой источник энергии – Солнце. Его лучи используют участники велопробега Sun Trip Europe 2021 (Солнечный маршрут Европы). Не велосипедах собственной конструкции они собираются проехать через 30 стран из Брюсселя до Лиона.

«Мне нравится это делать, потому что это большое приключение, и мы совершенно независимы, имея солнечную энергию, – говорит бельгийский гонщик Дирк Хайге. - Нам не нужно подключать батареи к внешней сети. Мы вообще везём с собой всё необходимое. Например, вечером мы можем разбить лагерь на лоне природы. А на рассвете от солнечных панелей заряжаются аккумуляторы. Все эти экологические принципы мне очень интересны ».

Велосипедистов напутствовал в Брюсселе вице-председатель Еврокомиссии. Франс Тиммерманс назвал Sun Trip Europe "идеальной инициативой для поддержки устойчивой мобильности будущего".

«Чем больше у нас будет электричества, производимого экологически безвредным способом, тем оно будет лучше, - сказал голландец. – Солнечные генераторы показывают нам путь вперед. Нам потребуется больше энергии, но её нужно вырабатывать устойчивым способом ".

Электровелосипедистам придётся исправлять в пути самим все поломки, заменять например, разбитые панели. Они отправились в путешествие длиной 10 тыс километров из Бельгии в Латвию, затем в Румынию, Италию, Испанию, Португалию, чтобы финишировать в солнечной Франции.