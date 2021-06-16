Еврокомиссия одобрила план расходов Португалии

Португалия была первой страной Евросоюза, которая представила Брюсселю окончательную версию своего Плана восстановления после пандемии и обеспечения устойчивого развития. Первой же она получила положительную оценку. Это значит, что Португалии причитаются средства из общего Восстановительного фонда. Она придаёт особое значения научным исследованиям и инновациям, которые теперь получат дополнительное финансирование.

Председатель Еврокомиссии лично посетила Лиссабон, чтобы объявить об утверждении национального плана:

«План явно соответствует строгим критериям, которые мы совместно установили, - сказала Урсула фон дер Ляйен. – Он амбициозен, дальновиден и, что самое важное, он поможет построить лучшее будущее для Португалии, для португальского народа и для Европейского Союза ».

Португалия намерена больше инвестировать в здравоохранение, жилищное строительство, повышать капитализацию компаний. Учтены требования Еврокомиссии относительно внедрения цифровых технологий и сокращения выбросов углекислого газа.

Местный экономист, написавший книгу о влиянии Covid-19, выразил сомнения по поводу эффективности плана в ближайшей перспективе:

«Он сосредоточен не на пандемии и скорейшем восстановлении, а на следующем поколении, - сказал Жоау Сезар Дас Невес. – По сути, план выдвинул две задачи, на которые пандемия повлияла не отрицательно, а, наоборот, положительно, а именно дигитализация и декарбонизация - две из немногих вещей, которым пандемия способствовала. Этот план не рассчитан на ближайшие месяцы, когда нам будет трудно восстанавливаться и заниматься долгами компаний, образованием и вопросами здравоохранения ».

Выплаты Португалии и другим пострадавшим странам должны начаться в июле. В Фонд восстановления и устойчивости ЕС уже поступили первые 20 млрд евро. Эти кредиты с десятилетним сроком погашения.

Между тем, Урсула фон дер Ляйен продолжит свою поездку. Она намерена обсуждать и утверждать восстановительные планы в Испании, Греции, Дании и Люксембурге.