Трудовые отношения на цифровых платформах

Возможно, самая динамичная прослойка в цифровой экономике - это работники с мобильным приложением. При помощи своих гаджетов, они доставляют клиентам еду, возят их как на такси, удалённо благоустраивают их жильё. В Евросоюзе насчитывается 24 млн таких тружеников электронных платформ. Компании, в которых они оформлены, часто им недоплачивают, отказывают в социальной защите и используют в качестве одноразовой рабочей силы. Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит стремится улучшить условия этих пролетариев путем введения так называемого "алгоритмического управление" их деятельностью:

"Необходимо действовать, потому что это важная и быстрорастущая часть нашей экономики. Нельзя, чтобы это цифровое хозяйство просто развиваться вне стандартных правил и нормального соцобеспечения, которые есть в обычной экономике. Это сложный вопрос, потому что мы должны найти правильный баланс между гибкостью, в которой нуждается такая бизнес-модель, и адекватной защитой, на которую имеют право люди, работающие в этом секторе ".

"Кустари-одиночки" с мобильным приложением ведут с работодателями коллективные переговоры, борются за справедливые и достойные условий труда, а также пресекают конкуренцию со стороны фальшивых самозанятых. В этом помогает секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Людовик Воет:

«Мы видим, что алгоритм управления действительно хорошо организует трудовой процесс. Он не позволяет работнику самому устанавливать ставки и тарифы, не даёт ему автономии. В противном случае алгоритм отказывают работнику в статусе самозанятого. Есть достаточно свидетельств того, что это наводит на платформе должный порядок. Все на ней считаются легальными работниками с мобильным приложением, пока не будет доказано обратное ».

Работодатели, с другой стороны, считают, что отношения между онлайн-платформами и теми, кто на них трудится, должны быть определены на уровне государств. Такую точку зрения разделяет представитель организации Business Europe (Деловая Европа) Максим Черутти:

«В европейских дебатах мы не должны заступать в сферу компетенции стран-членов ЕС – они лучше решают сами общие вопросы трудовых отношений. Реальности различаются по всей Европе. Есть страны с двойственным подходом к занятости и самозанятости, другие придерживаются однозначной позиции, третьи относятся к промежуточные категории. Поэтому мы должны уважать это разнообразие решений в разных государства".

За последние 5 лет экономика цифровых платформ выросла в Евросоюзе почти в 5 раз и сейчас оценивается в 14 млрд евро. Брюссель объявил, что если участвующие в ней социальные партнёры решат не проводить совместные переговоры по трудовым вопросам отрасли, то Еврокомиссия сама внесет законодательное предложение на этот счёт к концу года.