Беженцы из Шуши надеются вернуться домой

Когда 27 сентября первые бомбы упали на Нагорный Карабах Лилит и ее дочь были одни в своем доме в городе Шуша (по-армянски Шуши). У них едва хватило времени собраться в дорогу, и их путь - путь беженцев - начался.

"Мы в списке на получение жилья в Степанакерте. Но мне будет очень больно, если нам все-таки придется переехать туда, а не в Шуши. Шуши - наша жизнь, наши лучшие воспоминания, наше счастье. Это чистый воздух. И нам больше не удастся им подышать. Возвращение в этот город стало бы для меня величайшим чудом. Но я не верю в чудеса", - говорит женщина.

Некоторые перемещенные лица - в особенности юные - проводят время в молодежном центре, который основала Ирина сразу после обостренияконфликта. Она рассказывает: "У нас более трехсот детей. С тех пор как доступ в центр был открыт, сюда приезжают дети из Еревана. Они растут и веселятся вместе. Многие из них из Нагорного Карабаха. И мы собираемся организовать для них летние лагеря, чтобы они могли познакомиться с армянской культурой".

На этих картинах изображены Шуши, Гадрут, Кельбаджар - города и поселки, перешедшие под контроль Баку.

"Такое ощущение, что мы просто выживаем, - говорит Лилит. - У нас нет сил что-то заново строить. Каждую ночь воспоминания о нашем доме, о нашем прошлом воз вращаются, стоит нам только донести голову до подушки. Мы стараемся ложиться спать пораньше, чтобы поскорее забыться".

"Среди многочисленных беженцев, покинувших Нагорный Карабах во время войны, несколько тысяч до сих пор находятся в Армении и надеются вернуться в свои дома. Некоторые политики здесь заявляют, что верят в возможность вернуть Шуши дипломатическим путем. Но сегодня Азербайджан прочно удерживает город", - передает из Еревана Бастьен Бори, корреспондент Euronews.