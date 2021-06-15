Турецкие музыканты: больше года без работы

В Турции многие музыканты остались практически без средств к существованию из-за пандемии. Лишившись возможности выступать на публике и не имея ни страховки, ни государственных субсидий, они оказались в крайне тяжёлом положении. Сейчас в стране снимаются некоторые ограничения, вновь открываются спортивные центры, бары и рестораны, но запрет на выступления там музыкантов по-прежнему сохраняется. Шереф Эрденез – певец и музыкант, уже боле года не имеет возможности заработка. Недавно он был вынужден продать свою гитару, и теперь не знает, как быть дальше:

– Продав гитару, я смог лишь погасить месячную задолженность по кредитной карте, вот на что ушли эти деньги. Конечно, их и не могло хватить на что-то ещё. Мне теперь больше ничего не остаётся, как жонглировать кредитами в разных банках.

Многие не видят разумных оснований для продолжения запрета выступлений музыкантов и считают, что власти используют эту меру, стремясь заручиться поддержкой консервативной, мусульманской части общества, для которой музыка – одно из проявлений светского образа жизни.По сообщениям местных СМИ, с марта прошлого года в Турции больше ста музыкантов покончили с собой.