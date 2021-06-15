Саммит в Женеве: ожидания и прогнозы

До саммита президентов России и США в Женеве остались считанные часы. Это будет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации. Чего ожидать от предстоящих переговоров, которые состоятся на фоне обострения отношений между Москвой и Вашингтоном?

"Если суммировать ожидания одним словом, или двумя словами, то это – возвращение к нормальности в наших двусторонних отношениях. Самое очевидное – это отказаться на взаимной основе от вмешательства во внутренние дела друг друга, гарантировать такое невмешательство, и тогда лозунги типа "Освободите Навального" просто не будут иметь права на существование в наших двусторонних отношениях, потому что это – прямое вмешательство в наши внутренние дела", - говорит Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации.

Байден согласился с недавними словами Путина о том, что отношения России и США опустились до худшего уровня за последние годы. По мнению Сергея Караганова - политолога, декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, “Владимиру Путину от этой встречи нужно уменьшение напряженности и, соответственно, угрозы войны, непреднамеренного столкновения и/или непреднамеренной эскалации какого-либо конфликта. Ему, наверное, хотелось бы запустить какие-то формы нормального диалога, на большее он вряд ли надеется".

Будет ли саммит успешным или провальным? Ответа на вопрос осталось ждать недолго. Политологи комментируют сам факт проведения встречи: "Отношения между США и Россией ухудшились до такой степени, что многие критики в американской администрации говорят, что, встречаясь с президентом Путиным, Байден тем самым уже вручает российскому лидеру политическую победу. Я думаю, что в этом есть доля правды, в идее, что встреча - публичное признание законности российской политики. И это в то время, когда у ЕС и Соединенных Штатов есть поводы выражать недовольство по отношению к России", - считает Илан Берман, вице-президент Американского совета по внешней политике.

В день переговоров двух президентов, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Женеве, поднимется до 32 градусов по Цельсию. "Жарко" будет и в пресс-центрах, где соберутся сотни журналистов, чтобы освещать встречу на высшем уровне.