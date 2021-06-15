Две медали Александра Лифанова

Александр Лифанов уезжает из Каира с серебром и золотом. В последний день чемпионата мира российский пятиборец занял второе место в индивидуальном зачете, уступив лишь опытнейшему венгру Адаму Мароши.

Лифанов лидировал после фехтования, но Мароши его обошел после плавательной части программы и удержал преимущество в верховой езде и лазер-ране. Для венгра это второе индивидуальное золото чемпионатов мира. Ранее Лифанов завоевал награду высшего достоинства в мужской эстафете в дуэте с Максимом Кузнецовым.

У женщин индивидуальное золото выиграла белоруска Анастасия Прокопенко. Финальный вид программы она начала лишь 16-й, уступая лидеру венгерке Мишель Гуйяш 32 секунды, но в лазер-ране ей равных не было. Лучшая из россиянок Гульназ Губайдуллина стала 12-й. Прокопенко уже выигрывала индивидуальное золото чемпионата мира в 2018 году.

Турнир изначально должен был пройти в этом году в Минске, однако был перенесен в Каир из-за политического кризиса в Беларуси.