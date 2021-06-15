Венгрия приняла закон, запрещающий "пропаганду гомосексуализма" среди несовершеннолетних

Венгрия во вторник приняла закон, запрещающий "пропаганду гомосексуализма" среди несовершеннолетних. Правозащитники называют новые меры неправомерными и считают, что правительство Виктора Орбана усиливает давление на ЛГБТ-сообщество.

Поправка была одобрена 157 депутатами, включая депутатов правящей партии Фидес. Большая часть оппозиции бойкотировала голосование, за исключением ультраправой партии "Йоббик", проголосовавшей за закон.

"Порнография и контент, изображающий сексуальность или пропагандирующий отклонение от гендерной идентичности, изменение пола и гомосексуализм, не должны быть доступны лицам моложе 18 лет", - говорится в документе. Авторы закона отмечают, что данные меры принимаются с целью "защиты прав детей".

После принятия закона будут запрещены образовательные программы, книги или реклама, описывающие сексуальные и гендерные меньшинства или солидарные с ними. Так, например, рекламу компании Coca-Cola с изображением мужской пары, взбудоражившая венгерское общество в 2019 году, запрещена.

По словам общественных организаций, закон запретит показ несовершеннолетним таких сериалов как "Друзья", фильмов "Бриджит Джонс", "Гарри Поттер" и "Билли Элиот". Накануне принятия закона на улицы Будапешта в знак протеста вышли тысячи людей.