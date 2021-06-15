Президент США трижды встретился с лидерами ЕС

Европейский Союз и Соединённые Штаты положили конец своему многолетнему спору о государственной поддержке авиастроительного бизнеса, который пыталась урегулировать Всемирная торговая организация. Они согласились снять друг с друга на 5 лет связанные с этим таможенные пошлины.

Об этом объявлено на Саммите ЕС-США с участием президента Джо Байдена. Его принимали в Брюсселе председатели Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы достигли соглашения, которое открывает новую главу в наших отношениях, - сказала она. - Мы переходим от юридических разбирательств к сотрудничеству в сфере гражданской авиации после почти 20 лет спора, который стал самым продолжительным торговым спором в истории ВТО».

В октябре 2019 года США обложили пошлинами в миллиарды долларов товары из Евросоюза за то, что он субсидировал свою компанию Airbus. Год спустя Брюссель тем же ответил на субсидии, которые Вашингтон предоставлял компании Boeing.

Остаются в силе американские тарифы на импорт европейских стали и алюминия, но стороны договорились решить проблему в течение нескольких месяцев. Они также учредили совместный Совет по торговле и технологиям, задача которого -противостоять растущей мощи Китая.

Байден не присутствовал на итоговой пресс-конференции, но выразил готовность помочь в восстановлении ЕС после пандемии:

«Лучший ответ на то, что произошло, - это создать условия для экономического роста, - сказал американский президент. - Мы добьёмся, чтобы наши хозяйства росли вместе на основе ценностей, которые объединяли нас и до этого».

Лидеры ЕС и США большое внимание уделили вопросам демократии и прав человека, особенно в свете переговоров в среду Джо Байдена с Владимиром Путиным.

«Вместе с Соединёнными Штатами и другими партнерами-единомышленниками нам важно не просто реагировать, когда мы сталкиваемся с авторитарными режимами, которые пытаются оказать на нас давление, - сказал Мишель. - Важно иметь наступательную стратегию, чтобы продвигать наши ценности и защищать наши интересы».

Американскому президенту явно удалось укрепить трансатлантические связи, ослабленные при его предшественнике Трампе. За несколько дней Байден почти без передышки общался с европейскими лидерами на трёх саммитах, в том числе "Большой семёрки" и НАТО.