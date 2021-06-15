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МИД КНР: АЭС "Тайшань" безопасна
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Китай
МИД КНР: АЭС "Тайшань" безопасна
Кнарик Хачатрян
•
Последние обновления:
15/06/2021 - 12:09
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АЭС "Тайшань" в КНР
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Авторское право
PETER PARKS/AFP or licensors
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