Лесные пожары бушуют в российских регионах
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От Урала до Дальнего Востока. В России сезон лесных пожаров. Огнём охвачена территория в почти 53 с половиной тысячи гектаров.
Зафиксировано свыше 70 возгораний в разных регионах страны.
Самая сложная ситуация в Якутии и Иркутской области. В последней площадь пожаров - свыше 35 с половиной тысяч гектаров.
Горят леса в Тюменской, Свердловской, Мурманской областях, Красноярском крае, Коми. Для некоторых регионов это самые масштабные пожары последних лет. Их тушат более трёх тысяч специалистов. Задействованы свыше 470 единиц техники и 100 воздушных судов.
Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало, как и о нанесённом ущербе.
Особый противопожарный режим введён в 51 субъекте РФ, в трёх - действует режим ЧС.