Танцевальный биеннале в Лионе: когда танцует молодёжь

Раньше на фабрике Fagor в Лионе собирали стиральные машины, теперь же это центр творчества куда съехались хореографы со всего мира в рамках городского Танцевального биеннале.

Здесь представлены ведущие проекты для молодежи, бесплатные представления и мастер-классы.

Билеты на Fagor Experience были распроданы почти сразу. Арт-директор Биеннале надеется, что такая инициатива станет лишь началом долгого пути.

Для меня это было художественное и социальное новшество. Особенно с учетом того, что во всех выступлениях принимают участие молодые лионцы в возрасте от 15 до 25 лет. И когда я увидела, как их принимают, стало понятно, что мы должны обязательно продолжить это дело Доминик Эрвьё арт-директор Лионского танцевального биеннале

Цифровой танцпол I-Dance от Пьера Жинера заставит вас двигаться... просто создайте свой аватар, все остальное сделает за вас специальная программа.

Но основное внимание все же уделяется реальности...

Танцевальный дуэт Рауф 'Rubberlegz' Ясит и Бригель Гьока представляют французскую премьеру спектакля "Соседи. Часть 1" (Neighbours Part 1), за год до премьеры полной версии в театре Sadler's Wells в Лондоне.

Гьока говорит, что "это спектакль об отношениях двух людей, двух танцоров, двух разных школ, двух культур, которые встречаются и рассказывают каждый свою историю на сцене".

По словам Рауфа, "это был очень сложный процесс, нам нужно было найти золотую середину, разработать новые элементы для постановки хореографии. При сольном выступлении движения бы другими, а так мы создаем совершенно новый язык для общения".

Ноэ Сулье воссоздал свой спектакль Removing ("Удаление") для 40 студентов танцевальных школ в Лионе и Анже. Его цель – пополнить словарь языка тела, исследуя повседневные движения.

Этот спектакль основан на простых движениях - ударах, уклонении и бросании – именно их я использую для постановки движений, для создания движений. Но они выполняются с воображаемыми предметами, но всегда есть место фантазии, искажению: например, мы собираемся ударить хрупкой частью тела, например, грудной клеткой или горлом Ноэ Сулье хореограф

В спектакле Entropic Now хореограф Кристоф Алеб исследует место молодых людей в городских общественных пространствах и их видение будущего, некоторые рассказы его вдохновили.

Я захотел исследовать город через его молодежь, их способ вовлечения, нахождения в общественных местах, в городских пространствах – как они их используют: будь то спорт, городские танцы, мода, общение – все что делает городская молодежь Кристоф Алеб хореограф

Видео, танцы, музыка, фотография и искусство... Это захватывающий, мультимедийный спектакль, который почти не поддается описанию...

Андреа Болито, Euronews:

— Одна из основных целей биеннале - привлечение нового поколения танцоров и ценителей танца. Именно это и происходит здесь, в Fagor Experience - насыщенной программе мастер-классов и представлений, объединяющих молодых танцоров-любителей и известных хореографов со всего мира.