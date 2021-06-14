Болельщики сборной Северной Македонии огорчены результатом, но довольны игрой

Австрия обыграла Северную Македонию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Бухаресте и завершилась со счетом 3:1. Болельщики огорчены результатом, но многие все же довольны игрой национальной команды, которая впервые принимает участие в чемпионате Европы.

Владимир: "Должен сказать, что первые 15 минут мы были слабее, но позже (в первом тайме) мы действовали феноменально тактически, двигались, держались на высоте".

Влатко: "Что касается игры нашей команды, я думал, у нас будет лучший результат, но, к сожалению, нас переиграли. У нас были слабые места".

В следующем туре австрийцы в Амстердаме сыграют с командой Нидерландов, а Команда Северной Македонии в Бухаресте встретится со сборной Украины. Обе игры пройдут 17 июня.