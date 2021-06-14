Смена эпох и преемственность в НАТО

С момента основания НАТО Соединённые Штаты вели эту организации за собой, будучи её самым крупным членом. Противовесом для них был Советский Союз внутри Варшавского Договора, но они распались. Упадок переживали и трансатлантические отношения при Дональде Трампе. На брюссельском саммите НАТО в понедельник блистал новый хозяин Белого дома Джо Байден. Вернулись улыбки, дипломатия и чувство долга.

Сотрудник консалтинговой компании Rasmussen Global считает, что со сменой америкаканских президентов не всё резко изменилось:

"Я вижу много преемственности по некоторым важным вопросам между годами правления Трампа и годами, которые начинают быть годами Байдена, - сказал Фабрис Потье. - Возьмём вопрос Китая. Я думаю, что язык, который мы слышим сегодня, очень похож на тот, который мы слышали в штаб-квартире НАТО за последние несколько лет. И я хотя этот прежний стиль многих раздражал и обескураживал, предыдущая администрация была частично права, указывая на Китай, как на новую серьёзную проблему, которую следует решать вместе американцам и европейцам".

НАТО продолжает считать Россию главной угрозой для глобальной безопасности. Кибератаки и гибридные средства ведения войны всё больше беспокоят альянс. Сотрудник Международной кризисной группы напоминет, что в Вашингтонском договоре есть статья пятая о коллективной обороне.

"Не всякая кибератака представляет собой военную угрозу, - говорит Ольга Оликер. - Нападение, которое обезображивает веб-сайт тем, что пишет на нём бессмысленные граффити, которые приходится стирать, - это не то, что скопление войск на вашей границе. Разница большая. Ситуация, при которой возможно применения Статьи 5-й, - это когда вы можите испытать на себе эффекты, аналогичные последствиям боевого наступления, когда разрушается ваша инфраструктура, и когда ваши люди находятся в опасности, или их убивают".

Трудность с выполнением статьи о коллектингой обороне при разрушительной и убийственной кибератаке - в том, что не все союзники одинаково к этому подготовлены. Внутри НАТО остаётся огромное технологическое и военное неравенство. Поэтому ответный удар, скорее всего, был бы с применением обычных средств и лишь самыми сильными державами.