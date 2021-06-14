НАТО отвечает на вызовы со стороны России, а теперь и Китая

НАТО смыкает ряды перед лицом «новых вызовов» со стороны России, а теперь и Китая. Об этом объявлено на брюссельской встрече руководителей альянса. Пекин и Москва впервые поставлены на одну доску как представляющие угрозу глобальной безопасности.

Президент США Джо Байден призвал 30 союзных стран лучше координировать свои действия с учетом растущей экономической мощи КНР. Как никогда жёсткую формулировку по отношению к ней применил Генеральный секретарь НАТО:

«Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал большим количеством боеголовок и большим количеством сложных систем доставки, - сказал Йенс Столтенберг. - Он непрозрачено проводит свою военную модернизацию. И он развивает военное сотрудничество с Россией, в том числе посредством учений в евроатлантическом регионе».

При этом Столтенберг отметил, что Китай не является "врагом" НАТО, а отношения с Россией, по его словам находятся в "самой низшей точке" со времён окончания холодной войны.

В коммюнике альянс отметил, что сам он не представляет угрозы для России и не стремится к конфронтации. "У нас нет намерений размещать в Европе наземные ядерные ракеты, но НАТО будет отвечать на рост российского ядерного потенциала", говорится в итоговом документе.

Это был первый визит Байдена к своим союзникам по НАТО в качестве главы Белого дома. Саммит стал поводом для восстановления трансатлантических уз, ослабленных в эпоху Трампа.