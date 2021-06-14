На Кипре отдыхающих призывают не мешать черепахам откладывать яйца

"Черепах не беспокоить!" - предупреждают отдыхающих кипрские власти. Дело в том, что настал период, когда пресмыкающиеся - большеголовые черепахи каретта-каретта (или логгерхед) откладывают яйца. Для этого черепахам необходимо найти спокойное, тихое местечко.

На пляжах Акротири взрослые самки выходят из воды и выкапывают ямки, чтобы отложить в них яйца, и тут же засыпать песком. В природном инкубаторе будущие черепашки проведут один-два месяца, чтобы затем вылупиться, и добраться до моря.

К сокращению численности логгерхедов привело неограниченное собирание яиц, которые считались лакомством. Однако сейчас в большинстве стран это запрещено.

Логгерхед занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. На Кипре - охраняется национальным законом.