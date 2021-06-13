Защитить альбиносов от дискриминации

13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме. В этом году он отмечается в седьмой раз и проходит под лозунгом "Сила без сомнения".

ООН основала День распространения информации об альбинизме для борьбы с насилием и дискриминацией в отношении альбиносов - людей, чьи кожа, глаза и волосы лишены пигментации. По данным организации, на нашей планете альбиносов в среднем приходится 1 на 20 тыс человек. Большинство из них встречаются в африканских странах, расположенных к югу от Сахары, и ежедневно сталкиваются с дискриминацией, подпитываемой верой в колдовство и другиими суевериями. В последние годы десятки альбиносов стали жертвами ритуальных убийств в Бурунди и Танзании .

В ООН надеются, что повышение осведомлённости общественности об альбинизме и развенчание распространённых стереотипов поможет положить этому конец.