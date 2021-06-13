Полететь в космос за 28 млн долларов

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Неизвестный покупатель заплатил 28 млн долларов за возможность совершить суборбитальный полет на корабле New Shepard американской компания Blue Origin.

Финальная стоимость почти в 6 раз превышает стартовую. При этом торги продолжались всего несколько минут.

Имя покупателя обещают объявить через пару недель из-за необходимости "завершить оформление документов". Для участия в торгах ранее зарегистрировались более 7 тыс. человек из 159 стран.

Вырученные по итогам торгов средства будут переданы спонсируемому Blue Origin некоммерческому фонду.

Полет, как ожидается, состоится 20 июля и продлится около 11 минут. В нем также примут участие глава корпорации Amazon Джефф Безос и его брат Марк.

Blue Origin - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы у компаний Virgin Galactic и SpaceX.