Марш "за демократию и против ультраправых"

Марш в защиту свобод и демократии прошёл в субботу во Франции. Профсоюзы, партии и движения, экологические, правозащитные НПО и НКО... В акции приняли участие 37 тысяч демонстрантов по всей стране, по данным МВД.

Участники выразили протест против распространения ультраправых идей и, в частности, - партии "Национального объединения" Марин Лё Пен, которой прочат успех на региональных выборах через неделю.

Жан-Люк Меланшон, лидер "Непокорённой Франции":

"Я думаю, что стране и правда пора пробудиться и начать реагировать на ситуацию, на то, что мы переживаем сегодня, - это резкий подъём ультраправых, он несёт угрозу смерти (это коснулось президента). Они одерживают верх при интеллектуальном попустительстве всех участников дискуссии".

Перед объективами фото- и видеокамер лидера левых обсыпали мукой. "Могло быть и хуже", - сказал Жан-Люк Меланшон, помятуя о пощёчине Эммануэлю Макрону. Недавнее нападение на президента республики осудили представители всех политических сил Франции.