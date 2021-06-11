Нельзя прославлять военных преступников

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "У политиков жизнь опасная. Обычно их хорошо охраняют, но когда они выходят на публику, особенно во время избирательных кампаний, может случиться неприятность. Как на этой неделе в городке на юге Франции. Президент Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины, когда решил прогуляться и поприветствовать местных жителей.

Выразить гнев можно демократично

По какой-то причине во Франции было много подобных инцидентов. Несколько лет назад Франсуа Олланда, участвовавшийо в предвыборной кампании 2012 года, был обсыпан мукой во время митинга. То же самое произошло в 2017 году с бывшим премьер-министром Франсуа Фийоном.

Позже Эммануэль Макрон попытался замять этот инцидент, назвав его изолированным и глупым. Но он также напомнил всем, что физическому насилию не должно быть места на общественной арене.

"Гражданин может выразить свой недовольство демократическим путём. Я всегда иду на контакт с людьми и не избегаю споров с ними. А насилие не совместимо с демократией".

Конечно, такие вещи случаются только в демократических странах, где общение с людьми, непосредственное сопереживание с ними — входят в обязанности демократического лидера. К сожалению, служба охраны президента не может обеспечить стопроцентную безопасность.

Лукашенко в толпу не ходит

В таких странах, как Беларусь, дела обстоят иначе. Там бывают выборы. Почему бы и нет? Ведь победителя всегда зовут Александр Лукашенко.

Он так опасается контакта с толпой, что в день его последней инаугурации в прошлом году весь маршрут его кортежа был очищен от людей. Тем временем Лукашенко продолжает подавлять оппозицию, чтобы ему не мешали править страной.

На этой неделе Европарламент обсудил ситуацию в Беларуси и однозначно встал на сторону белорусского народа. Депутат из Литвы Пятрас Ауштрявичюс сказал:

«Мы вряд ли удержим Лукашенко и Путина от нарушения суверенитета Беларуси в попытках создания так называемого "союзного государства". Но мы должны оправдать ожидания белорусского народа в отношении Европейского Союза и сдерживать режим Лукашенко путём введения широких секторальных санкций».

Что ж, Лукашенко, наверное, должен вести себя осторожно, иначе он может кончить, как Ратко Младич.

Это бывший сербский военачальник, получивший прозвище «боснийский мясник». На этой неделе его апелляция на приговор за военные преступления 2017 года отклонена. Другими словами, Трибунал ООН отправил его обратно в тюрьму на всю жизнь.

Сразу после объявления вердикта мне дал интервью главный прокурор Трибунала Серж Браммерц. Сначала я хотел узнать, проявил ли Младич какую-либо эмоциональную реакцию на это решение.

Младич не герой, а военный преступник

Браммерц: Он почти никак не отреагировал. Таким же было отношение Младича на протяжении большей части процесса.

Гробе: Показывал ли он хоть какие-нибудь признаки раскаяния?

Браммерц: Определенно нет. Такое же отношение у него было во время войн. Он вёл себя высокомерно, проявлял неуважение к жертвам, к тем, кто остался в живых, кто сидел на гостевых местах. Я думаю, что Младич, которого мы видели в зале суда, во многом похож на того, кто раздавал конфеты детям, говорил тысячам солдат и гражданских лиц, что они могут скоро воссоединиться со своим семьям, а потом через несколько дней жестоко казнил их в Сребренице.

Гробе: Вы упомянули семьи жертв. Поможет ли это судебное решение покончить с по-прежднему существующими расколами на Балканах?

Браммерц: Это без сомнения чрезвычайно важно для жертв и выживших. Все мы знаем, что сегодня мы далеки от успешного примирения в этом регионе. Повсюду там продолжается отрицание геноцида, прославление военных преступников. Но мы очень надеемся, что политические деятели ответственно воспримут это судебное решение и будут рассматривать Младича не как героя, а как того, кто он есть, то есть осужденного военного преступника. Я думаю, что для подлинного примирения ответственность за прошлые преступления чрезвычайно важна.

Гробе: Трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии официально прекратил свое существование. Вы довольны его работой или есть что-то, что можно улучшить?

Браммерц: _Давайте оглянемся назад. С 1993 года 161 человеку были предъявлены обвинения, более 90 были осуждены, - и это люди со всех сторон. Я бы не сказал, что трибунал добился очень многого в плане привлечения к ответственности за преступления, совершенные в бывшей Югославии, но, наверное, была выполнена задача как можно больше служить правосудию. Среди 161 дел много очень важных, это дела Караджича, Младича и других. Но только в Сараево ещё продолжается рассмотрение более 500 дел в отношении более чем 3 тыс человек. Так что хотя на международном уровне мы приближаемся к закрытию одной важной главы, другая глава всё ещё будет открыта в течение многих лет, и тысячи жертв всё ещё ждут торжества правосудия в Хорватии, в Сербии, Боснии и Герцеговине. _

Не злите слонов

Теперь о видео, которое просмотрели множество людей на этой неделе. Это снятое дронами стадо слонов, отдыхающих в лесу на юго-западе Китая. Животные совершали увлекательное путешествие по сельской местности, заходили в деревни, пожирали урожай, прорывались в сараи и причиняли миллионные убытки.

Но пока ничего драматичного не произошло - и это примечательно, поскольку слоны обладают личностями, как и мы. В один момент они расслаблены, а в следующий агрессивны. Лучше их не злить".