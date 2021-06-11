Rendez-vous: путеводитель по культурным событиям Европы

"Начиная с языка: Йозефу Бойсу - 100" - Берлин

"Гамбургский вокзал" чествует Йозефа Бойса. Век спустя после рождения одного из самых влиятельных художников послевоенной Германии здесь открывается выставка "Начиная с языка". Это попытка понять, как скульптор использовал слово в качестве отправной точки для создания своих арт-объектов. Организаторы уверены, для теоретика постмодернизма оно было своего рода материалом наравне с другими необычными, но столь важным компонентами его творчества - войлоком и салом. Берлинский музей современности ждет посетителей с 13 по июня по 19 сентября.

Unzzipped - Марсель

Фанаты Rolling Stones отправляются в Марсель. На стадионе "Оранж Велодром" проходит интерактивная выставка, посвященная творчеству легендарной британской рок-группы. Это ее единственная остановка во Франции в рамках мирового турне. Ранее она уже побывала в Великобритании, Нидерландах, Австарлии и США. Гитары, студия звукозаписи, фотографии, обложки альбомов, костюмы и, конечно же, музыка. Насладиться ей в месте, где группа выступала трижды, можно вплоть до 5 сентября.

"Одалиска. От Энгра до Пикассо" - Гранада

Испанская королевская чета побывала на открытии экспозиции "Одалиска. От Энгра до Пикассо" в Музее изящных искусств Гранады. Всего 50 полотен. Два столетия - 19 и 20. Организаторы предлагают посетителям до 11 сентября склониться над таинственным образом обитательницы османского гарема в работах таких великих мастеров как Шассерио, Делакруа, Матисс, Энгр, Пикассо