Швейцарцы решат судьбу пестицидов

Запретят ли в Швейцарии использование синтетических пестицидов? В воскресенье в стране состоится референдум, на котором граждане будут голосовать о полном отказе от них. Таким образом Швейцария может стать первой европейской страной, запретившей синтетические пестициды. Инициаторы референдума надеются, что их идея победит и их опыт переймут в других государствах.

Эдвард Митчелл, профессор биологии Невшательского университета: "Синтетические пестициды это одна из основных причин сокращения биоразнообразия, которое находится под угрозой не только во всем мире, но и в национальном масштабе. Они также представляют угрозу для здоровья человека и являются причиной многих заболеваний. И все чаще мы понимаем, что они влияют на разрушение эндокринной системы. Это означает, что даже очень низкие концентрации нарушают работу нашего организма. Поэтому мы больше не можем мириться с тем, что подвергаемся воздействию этого яда".

Еще одна инициатива, отношение к которой предстоит высказать швейцарцам, направлена на улучшение качества питьевой воды и продуктов питания за счет прекращения прямых субсидий фермерам, использующим искусственные пестициды и антибиотики в животноводстве. Сами фермеры выступают против.

Фрэнсис Эггер, заместитель директора Швейцарского союза фермеров: "В нашей стране мы не производим достаточно продуктов, чтобы прокормить наше население. Мы говорим о степени самообеспечения, то есть о количестве калорий, которые мы производим в Швейцарии, по сравнению с тем, что мы потребляем. В настоящее время уровень самообеспечения составляет около 60%, а 40% продовольствия приходится импортировать.

Мы импортируем его из Европы, из соседних стран, из Южной Америки, и эта инициатива, отменяющая синтетические пестициды, повлияет на производство. Его падение, по оценкам, составит около трети, так что уровень самообеспечения сократится до 40%, а это, если мы хотим иметь суверенное государство, создает огромные проблемы".

В Швейцарии для того, чтобы вынесенная на референдум инициатива вступила в силу, необходимо решение большинства населения и большинства кантонов. Сельских кантонов больше, чем городских. Поэтому противники антипестицидных проектов надеются, что победит голосование "против".