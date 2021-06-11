В Латвии арестован экс-глава МВД по подозрению шпионаже в пользу России

Суд в Риге принял решение об аресте депутата латвийского Сейма Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Накануне в ходе голосования в парламенте он был лишен депутатской неприкосновенности, чтобы позволить следствию изучить все обстоятельства дела.

Служба госбезопасности Латвии подозревает Адамсонса по 40 эпизодам. Сам он заявляет, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируется. Как сообщили представители спецслужбы, в рамках расследования были проведены обыски и другие процессуальные действия в офисе и в доме подозреваемого, получено большое количество носителей информации и документов, заключен под стражу еще один человек.

Адамсонс представляет оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", защищающую интересы русскоязычного населения республики. Соратники политика говорят, что дело против него может быть связано с его активной критикой правительства.

Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выдаваемого контрразведкой допуска к содержащей гостайну информации. Два года назад он возглавил депутатскую группу по развитию сотрудничества с российским парламентом.

В советское время Янис Адамсонс занимал разные должности в Военно-морском флоте СССР, а после восстановления независимости был заместителем командующего ВМС Латвии, возглавлял Государственную пограничную службу и Министерство внутренних дел страны. Позже он занялся политикой. Как отмечают местные СМИ, Адамсонс по-прежнему получает военную пенсию из России.