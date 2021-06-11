В Венгрии подготовили законопроект, запрещающий пропаганду смены пола и гомосексуальности

В Венгрии борцы за гражданские права и активисты НПО подвергли резкой критике предложенный правящей партией законопроект, запрещающий то, что она называет "рекламой" и "пропагандой" гомосексуальности и смены пола среди несовершеннолетних.

В документе, как сообщается, содержится, в частности, положение о запрете ЛГБТ-литературы для лиц младше 18 лет, в том числе образовательных материалов и рекламы, продвигающей права сексуальных меньшинств.

Альянс венгерских ЛГБТ-групп призвал активистов оказать давление на президента США Джо Байдена, чтобы он поднял этот вопрос на встречах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе.

Законопроект внесен на рассмотрение парламента. Голосование должно состояться в ближайшие дни. Если закон будет принят, говорят правозащитники, это серьезно ограничит свободу слова и гражданские права.

Лука Дудитс, представитель НПО Hatter Society: "Подобного закона в Европе нет, и это огромный шаг назад для прав и свобод человека. Такие примеры мы видим только в России и Китае".

Авторы документа утверждают, что законопроект является частью усилий по защите детей от педофилии. Борцы за права ЛГБТ называют инициативу дискриминационной, а некоторые сравнили ее с российским законом 2013 года, запрещающим пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.