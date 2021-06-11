G7: какой же саммит без протестов?

Ни один саммит мировых лидеров не обходится без протестов. Не стала исключением и встреча глав государств и правительств стран Группы семи в английском графстве Корнуолл. Марш экоактивистов движения "Восстание против вымирания" прошел в городке Сент-Айвс, расположенном в получасе ходьбы от Кабис-Бэй, где идут переговоры. Манифестанты обвинили политиков в том, что те игнорируют проблемы изменения климата и нес прислушиваться к мнению ученых.

Джо Фланаган, координатор акции протеста: "Политики лишь нагоняют "зеленую волну". Они говорят так, как будто делают отличную работу; столько оханий, аханий, всяких поздравлений. Все по плечу друг друга хлопают, приветствуют локтями. А реальность такова, что количество выбросов парниковых газов продолжает расти".

Всего, по некоторым данным, около сорока групп подали заявки на проведение протестных акций во время саммита. Эта демонстрация прошла в городе Фалмут, в сорока километрах от Карбис-Бэй.

Джилл Истлэнд, участница протеста: "Меня вдохновляет молодежь, которая организует "Пятницы ради будущего". Я считаю, что эти парни и девушки просто потрясающие. Если у нас и есть хоть какая-то надежда, то она связана с ними, молодыми людьми, а не с этими богатыми, жадными и лживыми лидерами мира, встречающимися в рамках "Большой семерки".

Саммит проходит при повышенных мерах безопасности. К обеспечению порядка привлечены 6,5 тысяч сотрудников полиции из разных уголков Соединенного Королевства и военных. О серьезных инцидентах во время митингов правоохранительные органы не сообщали.