Италия разгромила Турцию - 3:0 в стартовом матче Евро-2020

Сборная Италии победила команду Турции со счетом - 3:0 в стартовом матче чемпионата Европы по футболу.

Основные события встречи развернулись после перерыва. Сначала на 53-й минуте мяч в собственные ворота срезал турецкий защитник Мерих Демирал, через 13 минут второй гол забил нападающий "Скуадры адзурры" Чиро Иммобиле, а затем Лоренцо Инсинье довел счет до разгромного.

Игра, которой предшествовало торжественное открытие Евро-2020, прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Таким образом сборная Италии возглавила турнирную таблицу группы А, где ей еще предстоит встретиться с командами Швейцарии и Уэльса.