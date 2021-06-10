Президент США Байден и британский премьер-министр Джонсон подписали новую Атлантическую хартию

Борьба с пандемией, изменение климата, двусторонние отношения... Эти и другие темы обсудили президент США Джо Байден и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Первая встреча лидеров двух стран состоялась в курортном английском городке Карбис-Бэй, в графстве Корнуолл. Не остался без внимания и вопрос соблюдения "североирландского протокола", заключенного в рамках соглашения о "брексите". Глава британского кабинета отметил, что по этому поводу они достигли взаимопонимания с Байденом.

Борист Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Соединенные Штаты, Вашингтон, Великобританию и Европейский Союз объединяет общее желание придерживаться Соглашения Страстной пятницы и заботиться о сохранении баланса в мирном процессе".

Байден и Джонсон утвердили новую Атлантическую хартию, документ, вдохновленный Атлантической хартией 1941 года. В то время подпись под ним поставили премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт.

Джо Байден, президент США: "Сегодня, опираясь на это давнее обязательство, мы принимаем обновленную Атлантическую хартию, чтобы подтвердить наши обещания и обратить внимание на основные вызовы этого века: кибербезопасность, новые технологии, проблемы в области здравоохранения и вопросы изменения климата".

Тем временем в Корнуолл, где в пятницу открывается саммит Группы семи, продолжают прибывать высокопоставленные гости. Среди них - председатель Европейского Совета Шарль Мишель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В "семерку" входят Великобритания, США, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. В Корноулл так же приглашены руководители Австралии, Индии, ЮАР и Южной Кореи для активизации сотрудничества между демократическими и технологически продвинутыми странами мира. Основные темы встречи - борьба с пандемией и поиск путей преодоления ее последствий. Для обеспечения безопасности глав государств и правительств, участвующих в саммите, задействовано 6,5 тысяч полицейских, а также военные.