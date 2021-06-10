Резкий рост заражений в Москве

В Москве продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки количество заболевших коронавирусом возросло на 5 245, это максимальный показатель с 15 января. Всего с начала пандемии в столице России было выявлено более 1,2 миллиона заболевших.

Алексей Погонин, главврач ГКБ n°50:

"Мы видим случаи, когда пациенты поздно обращаются, к сожалению, поступают пациенты, которые не вакцинированы. И вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом".

Власти Москвы призывают горожан продолжать соблюдать санитарные нормы и настоятельно рекомендуют вакцинироваться.

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы по вопросам социальной политики:

"В этом году у каждого из нас с вами есть возможность защитить и себя и своих близких от этого страшного заболевания. Каждый может сделать прививку".

По последним данным почти 660 тысяч жителей Москвы старше 60 лет уже сделали прививку от коронавируса. В целом по стране число подтвержденных случаев заражения ковидом возросло за сутки на 11 699, это максимальный показатель с 24 февраля.