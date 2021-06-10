Привилегия "Пушкаш Арены"

Будапешт с нетерпением ждет начала Евро-2020. Стадион "Пушкаш Арена" в венгерской столице станет единственным из принимающих соревнования, который в условиях пандемии и ограничений будет заполнен целиком - все билеты уже проданы.

Организаторы обещают следить за соблюдением санитарных мер - на входе зрителям предоставят дезинфицирующие средства для рук и термометры, проверят ковид-сертификаты и свежие ПЦР-тесты. Маски на трибунах не обязательны, но рекомендуются.

Болельщиков также попросили забрать билеты за день до матча и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать лишних очередей.

Йено Сипос, официальный представитель Венгерской футбольной ассоциации: "Оргкомитет хочет избежать скопления людей у ворот за 1-2 часа до матча. Поэтому мы открыли три пункта выдачи билетов. Пожалуйста, заберите их как можно скорее, затем выпейте пива перед матчем и с комфортом приходите на арену".

Недалеко от стадиона, в живописном городском парке, организаторы тоже ожидают наплыва болельщиков - многие любители футбола даже предпочитают наблюдать за матчами с помощью экранов, а не на трибунах.

Золтан Шипошедь, Euronews: "В фан-зоне за моей спиной, которая пока еще строится, тысячи людей смогут смотреть турнир на гигантских экранах. И поскольку это мероприятие проводится на открытом воздухе, участникам даже не нужна ковид-карта".

ЕВРО-2020 стартует в пятницу в Риме, а первый матч в Венгрии с участием сборной этой страны состоится во вторник - противостоять "волшебным мадьярам" будет действующий чемпион Европы команда Португалии.