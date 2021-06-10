Европа освобождает сельскохозяйственных животных

Европейский парламент проголосовал за то, чтобы постепенно прекратить выращивание животных в закрытых условиях. Тем самым депутаты поддержали гражданскую инициативу. Запущенная в сентябре 2018 года петиция в пользу более свободного содержания скота, птицы и рыбы собрала почти 1,4 млн подписей как минимум в 18 государствах-членах. Соавтор инициативы - гречанка Ольга Кику:

«По нашим оценкам и самым консервативным подсчётам, более 300 млн животных проводят большую часть своей жизни или всю свою жизнь на фермах в клетках. Такое происходит в Европе каждый год».

Выпустить их волю было бы не только гуманно, но и дорого. Представитель сельскокохозяйственных производителей Пекка Песонен предупреждает, что большинству фермеров это не карману:

«Потребовались бы инвестиции порядка сотен тысяч евро, если не миллионов. Поэтому проблему нельзя рассматривать с индивидуальной или частной точки зрения. Мы говорим об огромных расходах и сложных проектах. Принимают такие решения не фермеры, а их банковские менеджеры, которые говорят им, что можно сделать, а чего нельзя ».

Организации животноводов готовы сотрудничать в этом с Брюсселем. Они знают, например, что мясо и молоко коров и овец, пасущихся на свежем воздухе, обычно вкуснее и дороже, чем у тех, которые питаются комбикормом в стойлах. Яйца кур на свободном выгуле полезнее, чему тех, которые проводят всё время в птичниках или клеточных батареях. Естественные условия как правило улучшают качество еды.

Институты Евросоюза распространяют человеческое понятие благополучия и на животных. Считается, что нужно сделать их жизнь максимально свободной, натуральной и наполненной положительными эмоциями. Но важен и географический фактор.

«Что возможно на Юге Европы, гораздо труднее на Севере. В моей родной Финляндии температура опускается до минус 30 градусов. Нам очевидно, что для животных должны быть укрытия от непогоды. Такие секторальные и специфические условия для производства полностью отсутствуют в инициативе ".

Гражданский почин Ольги Кику уже выполняется в виде внедрения органических методов сельского хозяйства, снижения энергоёмкости производства, перехода на возобновляемые и чистые источники энергии. Всё это вписывается в стратегию Брюсселя.

«Останутся ли на фермах клетки, или мы откажемся от такой практики, - нам нужно переходить к более устойчивому животноводству. И всё-таки, если двери клеток навсегда откроются, это будет соответствовать стратегии “От фермы до стола», которую одобряет Еврокомиссия".

Европарламент призывают Комиссию провести оценочное исследование инициативы и наметить пути её реализации после переходного периода к 2027 году.