Над чешским премьером Бабишем сгущаются тучи

Европейский парламент подавляющим большинством проголосовал за возбуждениие дела против премьер-министра Чешской Республики. Миллиардера Андрея Бабиша обвиняют в нарушение законов ЕС и конфликте интересов. Через два трастовых фонда он контролирует сельскохозяйственный холдинг Agrofert, который получает от Евросоюза сотни миллионов евро субсидий.

Сам чешский политик утверждает, что у него нет конфликта интересов, так как на высоком государственном посту он уже не занимается бизнесом. В четверг он сказал, что Европарламент вмешивается во внутренние дела Республики.

"Зелёный" депутат из Германии считает, что премьер должен сам загладить свою вину или стать нерукопожатным:

«Правила ЕС требуют, чтобы конфликты интересов были урегулированы, - сказал Даниэль Фройнд. - Андрей Бабиш мог бы сделать три конкретные вещи. Он может уйти в отставку с поста премьер-министра. Он может продать свою компанию или он может перестать получать средства из ЕС. Если же Бабиш не выберет одно из этих трех, тогда мы должны прекратить выплаты Чешской Республике, а другие главы государств и правительств не должны будут садиться с ним за стол переговоров. Нельзя смириться с тем, что конфликт интересов сохраняется в самом центре принятия решений в Европейском Союзе ».

Европейскую комиссию критиковали за то, что она не предпринимала действенных мер против государств, чти лидеры уличны в коррупции, нарушении демократических принципов и общих ценностей. Это относится и к Праге.

Теперь, после аудиторской проверки, Брюссель намерен затребовать назад все евродотации, которые холдинг Бабиша получала за время его пребывания на премьерском посту.

Делом Agrofert заинтересовались находящиеся в Люксембурге Европейские Суд и Прокуратура.

Между тем, чешская полиция во второй раз рекомендовала предъявить премьер-министру обвинение в злоупотреблении фондами Евросоюза. После первого раза два года назад местный прокурор решил прекратить дело.

Голосования евродепутатов в Страсбурге не достаточно для привлечения Бабиша к судебной ответственности. Для этого требуется согласие стран-членов ЕС и действия со стороны Еврокомиссии.