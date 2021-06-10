Сторонников Навального "слили" в Португалии

Передача мэрией Лиссабона российским властям личных данных активистов, которые хотели устроить акцию протеста у посольства России, вызвала волну возмущения в Португалии. В январе, собираясь организовать митинг в поддержку Алексея Навального у здания дипмисии, трое россиян направили свои данные в столичную мэрию, а она переслала их не только в местную полицию.

Одна из активисток, Ксения Ашрафуллина, рассказала, что её электронное письмо было отправлено в формате PDF на два разных адреса электронной почты - как выяснилось, в российское посольство в Лиссабоне и в МИД РФ. Ксения, имеющая также португальское гражданство, заявила, что боится теперь ехать в Россию.

В ответ на жалобу Ашрафуллиной городской совет Лиссабона заявил, что уже обратился к российским властям с просьбой удалить информацию о трёх активистах из базы данных. Был ли выполнен этот запрос, неизвестно.

Фернандо Медина, мэр Лиссабона заявил: "Я приношу публичные извинения за досадную недопустимую ошибку, в результате которой личные данные были переданы в посольство России".

Ряд португальских политиков назвали ситуацию серьёзной и потребовали, чтобы действующий градоначальник покинул свой пост. А президент Португалии Марсело Ребело де Соуза сказал:

"Я собираюсь выяснить, что поризошло. И если это правда, то это прискорбно, потому что это подрывает основные права человека в демократической свободной стране".

Посольство России в Лиссабоне назвало произошеднее "попыткой самопиара" и "низкопробными провокациями", заявив, что у дипмиссии есть другие приоритеты.