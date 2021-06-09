"Цифровые кочевники", нашедшие пристанище в Сербии

Любовь, свобода, приключения, культура… у "цифровых кочевников" в Сербии могут быть свои собственные причины для выбора этой страны в качестве "базы" для удаленной работы. Но многие из них быстро увлекаются этим образом жизни.

Согласно недавнему отчету Digital Serbia Initiative и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), низкая стоимость жизни, хорошая скорость интернета, интересная среда для стартапов и множество мест для совместной работы (коворкинг) - одни из самых главных критериев выбора Сербии для жизни. Добавьте к этому бурную ночную жизнь, еду и ресторанную культуру, и вы получите весьма привлекательное место для удаленной работы, как для длительного, так и для краткосрочного пребывания. Тот факт, что Сербия находится за пределами Шенгенской зоны, является большим дополнительным бонусом для тех, кто сталкивается с визовыми требованиями.

Euronews познакомился с тремя "цифровыми кочевниками", которые рассказали нам, что им больше всего нравится в работе и жизни в Сербии.

Йоханнес Хиндлер из Австрии

Австриец Йоханнес Хиндлер приехал в Сербию по любви Johannes Hindler

Для австрийца Йоханнеса Хиндлера это был неожиданный роман, который полностью изменил его жизнь. "Я встретил Милицу во время поездки в Белград на выходные, мы полюбили друг друга, я вернулся и в конце концов переехал сюда", - объясняет он.

"Я основал цифровое агентство, которое работает только удаленно, и наши клиенты находятся в Австрии, Великобритании и Ирландии. Работать откуда и когда я захочу, действительно здорово. Я выбрал Белград из-за любви, но географически это действительно хорошее место, поскольку расположено недалеко от Центральной Европы, стоимость жизни очень низкая по сравнению с Веной, а люди очень приветливы и приятны. Я определенно рекомендую Белград для работы".

Александар Зеба из Германии

Баланс между работой и личной жизнью был очень важен для Александара во время его пребывания в Белграде. Aleksandar Zeba

Александар Зеба также большой поклонник работы из Белграда, и для него стимулом послужило знакомство с самим городом. "Цифровой кочевник" из Германии работал по всем Балканам, ведя блог и продавая товары и книги через онлайн-платформы.

"Я хотел провести некоторое время в Белграде, у него особый шарм и богатая история. Здесь много классных мест, такие как район Савамала, а кухня - мечта каждого гурмана. Белград по-прежнему является чем-то вроде диковинки и здесь пока не так много туристов. Мне нравится ритм города и балканский образ жизни. Все здесь немного более расслабленно и нет такого стресса как в Западной Европе".

Для Александара очень важен баланс между работой и личной жизнью, и он говорит, что самые красивые места Белграда помогли ему найти его. "Если вы хотите совместить работу и свободное время, вы полюбите Белград. Город находится на слиянии рек Сава и Дунай, и в нем много зеленых насаждений и парков, таких как Калемегдан. Это помогало мне, когда я проводил слишком много времени за ноутбуком".

Он добавляет, что Белград имеет преимущество перед другими популярными местами для удаленной работы: "Если вы устали от перенаселенных мест проживания "цифровых кочевников", таких как Бали или Бангкок, вам сюда. Это также что-то вроде мегаполиса для секретных вечеринок в Европе! Цены намного ниже, чем в таких городах, как Рим, Париж или Берлин, что делает его доступным даже для "цифровых кочевников" с ограниченными финансовыми возможностями".

В то время как шум Белграда и удобство большого города делают его очевидным выбором для большинства "цифровых кочевников" в Сербии, для других - часть красоты удаленной работы заключается в возможности полностью отказаться от городской жизни.

Хекгли Альварес из Венесуэлы

Хекгли Альварес говорит, что ее связь с природой - одна из лучших черт жизни в Сербии. Hecgli Alvarez

Хекгли Альварес приехал из Каракаса, столицы Венесуэлы, и живет в Сербии с 2014 года. Она хотела изменить свою жизнь в столице и недавно нашла то, что искала, в деревне Врмдза, всего в нескольких часах езды к югу от города.

"Сначала меня сюда привела романтическая связь с сербом, потом мое сердце полностью захватила эта прекрасная страна и дружелюбные люди", - говорит она.

Описание Хекгли ее нового сельского образа жизни звучит в высшей степени блаженно: "В Врмдзе нет повседневной рутины, кроме моего утреннего "ритуального" чая", - говорит она.

Остальная часть дня включает в себя "немного дышать, созерцание и йогу, чтобы приступить к работе. Вечерние прогулки - то, что я люблю".

Она говорит, что связь с природой - одна из лучших вещей в жизни во Врмдзе. "Я чувствую себя более здоровой, у меня есть чистая вода, экологически чистые продукты, и я ем сербские блюда, приготовленные дома. Мои соседи замечательные, и я всегда чувствую себя в безопасности. Если вы ищете лучший отдых от густонаселенных городов, это хороший вариант для всех тех, у кого есть тот самый авантюрный дух".

Хекгли говорит, что быть "цифровым кочевником" здесь - значит свобода.

"Когда вы "цифровой кочевник", вы двигаетесь в своем собственном темпе, в своем собственном ритме. Раньше я работала ночью, потом все поменялось, и теперь я рано встаю на работу - в 8 утра чай и ноутбук готовы, я готова к бою. Если есть слово, которое определяет меня, то это свобода, а путешествие позволяет вам летать свободно, как птица, куда бы вы ни захотели".