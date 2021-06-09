Cartoon Xira: Европа и COVID-19 в карикатурах

Европа занимает почетное место на международном фестивале карикатуристов и художников-графиков Cartoon Xira 2021 года.
Воспользовавшись председательством Португалии в Европейском союзе, организаторы предложили греческому карикатуристу Михаилу Кунтурису в этом году показать в сотне своих рисунков вопросы и пожелания граждан европейского блока. Выставка получила название "Это Европа?!" (Europa à Vista?! / Is This Europe?!).
Среди затронутых тем – иммиграция,рост ультраправых настроений, а также измененная пандемией Европа...
Следуя традициям, выставка в Вила-Франка-де-Шира предлагает в разделе "Мультфильмы 2020 года" коллекцию лучших юмористических рисунков дюжины португальских художников за прошлый год.
Хотя 2020 год отметился такими событиями, как развод Великобритании с Евросоюзом, израильско-палестинский конфликт или обострение отношений Запада с Китаем, в центре внимания, по мнению организаторов Cartoon Xira, будет, в основном, прощание Трампа с Белым домом и, конечно же, глобальный кризис здравоохранения, вызванный пандемией Covid-19. Трудный год, когда юмористическая интерпретация действительности была необходима как никогда.
Завершает трехсторонний формат Cartoon Xira ретроспектива шотландца Росса Томсона, несмотря на свои 83 года, он все также активен: экспозиция RossToons рассказывает о долгой карьере художника в мире рекламы, мультфильмов и сатирического рисунка. Что принесло ему более ста наград по всему миру. Особое видение повседневной жизни с долей британского "абсурда".
В этом году на выставке вспоминают аргентинца Хоакина Сальвадора Лавадо, более известного как Кино (Quino), создателя культового комикса "Мафальда". Карикатуриста не стало 30 сентября 2020 года в возрасте 88 лет.
От юмористического взгляда на пандемию Covid-19 до оценки Европейского Союза под председательством Португалии с 2021 года, - не пренебрегая сатирической интерпретацией остальных текущих событий в Португалии и во всем мире. Выставка Cartoon Xira будет открыта для публики до 29 августа.