Cartoon Xira: Европа и COVID-19 в карикатурах

Европа занимает почетное место на международном фестивале карикатуристов и художников-графиков Cartoon Xira 2021 года.

Воспользовавшись председательством Португалии в Европейском союзе, организаторы предложили греческому карикатуристу Михаилу Кунтурису в этом году показать в сотне своих рисунков вопросы и пожелания граждан европейского блока. Выставка получила название "Это Европа?!" (Europa à Vista?! / Is This Europe?!).

Выставка "Это Европа?!" на фестивале Cartoon Xira Alexandre Silva / Arte Final

Среди затронутых тем – иммиграция,рост ультраправых настроений, а также измененная пандемией Европа...

Эта выставка может показаться критическим взглядом на Европу и даже, если особо не вглядываться, антиевропейской. Ничего подобного! Это выставка, которая рассказывает о Европе, которая не действовала как единый блок. На мой взгляд, это означает, что европейские граждане имеют ряд стремлений, мечтаний и ожиданий в отношении Европы, которые та не выполняет. Это дисфункция между пожеланиями граждан и политической реальностью европейской элиты Антониу Антунеш куратор выставки

Следуя традициям, выставка в Вила-Франка-де-Шира предлагает в разделе "Мультфильмы 2020 года" коллекцию лучших юмористических рисунков дюжины португальских художников за прошлый год.

Выставка "Это Европа?!" на фестивале Cartoon Xira Alexandre Silva / Arte Final

Хотя 2020 год отметился такими событиями, как развод Великобритании с Евросоюзом, израильско-палестинский конфликт или обострение отношений Запада с Китаем, в центре внимания, по мнению организаторов Cartoon Xira, будет, в основном, прощание Трампа с Белым домом и, конечно же, глобальный кризис здравоохранения, вызванный пандемией Covid-19. Трудный год, когда юмористическая интерпретация действительности была необходима как никогда.

Прошлый год был нетипичным по известным нам причинам из-за пандемии. В моем случае пандемия сильно повлияла на мою работу. Но это был год, который также заставил нас взглянуть на вещи по-новому. И я думаю, что это отражено в представленных здесь работах. Лично меня, как художника, это заставило думать о вещах по-другому. В основном это то, что мы, карикатуристы, делаем всегда, но на этот раз нам пришлось постараться еще больше Жоао Фазенда карикатурист

Завершает трехсторонний формат Cartoon Xira ретроспектива шотландца Росса Томсона, несмотря на свои 83 года, он все также активен: экспозиция RossToons рассказывает о долгой карьере художника в мире рекламы, мультфильмов и сатирического рисунка. Что принесло ему более ста наград по всему миру. Особое видение повседневной жизни с долей британского "абсурда".

Выставка "Это Европа?!" на фестивале Cartoon Xira Alexandre Silva / Arte Final

В этом году на выставке вспоминают аргентинца Хоакина Сальвадора Лавадо, более известного как Кино (Quino), создателя культового комикса "Мафальда". Карикатуриста не стало 30 сентября 2020 года в возрасте 88 лет.

От юмористического взгляда на пандемию Covid-19 до оценки Европейского Союза под председательством Португалии с 2021 года, - не пренебрегая сатирической интерпретацией остальных текущих событий в Португалии и во всем мире. Выставка Cartoon Xira будет открыта для публики до 29 августа.