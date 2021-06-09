ФБК вне закона

Московский городской суд объявил вне закона организации, основанные российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным, назвав их экстремистскими. Это стало еще одним шагом в кампании властей по подавлению инакомыслия и запрету наиболее жестким критикам Кремля баллотироваться в парламент на выборах в сентябре.

Постановление суда, вступившее в силу немедленно, не позволяет людям, связанным с Фондом борьбы с коррупцией Навального и его разветвленной сетью региональных отделений по всей России, претендовать на государственные должности. Многие из соратников Навального надеялись принять участие в парламентских выборах.

Сам Навальный с января находится в тюрьме. Представители Фонда борьбы с коррупцией сообщили, что обжалуют решение суда о признании организации экстремистской.