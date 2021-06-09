Кинопремию LUX взял румынский «Коллектив»

Соучредители премии LUX, Европейский парламент и Европейская киноакадемия, чествует победителя. Это румынский документальный фильм «Коллектив», выдвинутый к тому же на «Оскар». В нем снята группа следователей, раскрывшая с помощью одной из газет Бухареста многослойную коррупцию и мошенничество в системе здравоохранении, которые привели к гибели десятков невинных людей.

Режиссер Александр Нанау сказал, что культура, особенно в Восточной Европе, отчаянно нуждается в деньгах Евросоюза:

«Ситуация зависит от страны к стране, но в таких странах, как Румыния, по-моему, должно быть больше европейского контроля над тем, как финансируется и поддерживается культура. В Румынии политика не заботится о культуре. За всё время пандемии не было никакого национального механизма, который помогал бы культуре, киноиндустрии и румынским зрителям. С 2019 года их никто ни разу не финансировал».

«Коллектив» был снят до вспышки коронавируса. Это одна из трех номинированных на LUX картин, получивших деньги от Еврокомиссии.

С 1991 по 2021 год 2,6 млрд евро было потрачено на производство аудиовизуальной продукции в рамках программы «Креативная Европа». Но следующие шесть лет Брюссель довёл свою долю до 1,4 млрд.

Но сейчас, когда в кинотеатры ходит меньше людей, чем когда-либо в новейшей истории, будущее европейской киноиндустрии не выглядит радужным. Пандемия изменила привычки зрителей - они стали больше подписываться на потоковые сервисы и смотреть дома.

Продюсер фильма "Другой раунд" датчанин Каспер Диссинг считает, что и богатые страны должны субсидировать культуру:

«Нам нужная такая киноиндустрия, в которой были бы сильные, опытные режиссеры, и которая растила бы молодые восходящие таланты. Это очень трудно, и может быть сделано только за счет государственных средств. Кино – это очень плохой и убыточный бизнес для большинства вовлеченных в него людей. Но это хороший бизнес для общества и культуры, так что это хороший бизнес для Европы в целом. Так что нам нужны государственные фонды, чтобы и дальше развивать таланты ».

Премия LUX Prize была учреждена в 2007 году с целью поддерживать производство и распространение европейских фильмов, способствовать решению текущих политических и социальных проблем, а также приумножать культурное наследие Европы. Лауреатов выбирают кинопрофессионалы.

Все три номинированных ленты (в том числе «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы) имеют субтитры на 24 официальных языках ЕС. А «Коллектив» будет также адаптирован для людей с нарушениями зрения и слуха.