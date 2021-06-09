Министр по вопросам иммиграции Греции Нотис Митаракис отказался взять ответственность за то, чем занимаются лица, получившие в ней убежище, после того, как они уезжают в другие страны. Франция, Германия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия и Швейцария пожаловались на то, что с прошлого года резко увеличилось количество лиц, которые приезжают к ним со своими греческими документами и снова просят о предоставление убежища. После встречи с Еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Юханссон министр дал интервью Euronews:

«Греция делает абсолютно то, чего от нее ожидают в соответствии с европейскими правилами. Илва Юханссон это подтвердила. Эти люди свободно путешествуют по Шенгенской зоне, поскольку им разрешено жить в Европейском Союзе, где им предоставлена защита. То, что некоторые люди воспользовались Шенгенскими правила, чтобы остаться на постоянное жительство в более отдалённых странах, вплоть до Германии, - эта проблема находятся вне нашего контроля ».

Тем временем "Средиземноморская пятёрка" Италия, Греция, Испания, Кипр и Мальта призвали страну-председателя ЕС Португалию вывести из тупика переговоры об укреплении системы предоставления убежища. Это возможно только при общем согласии. Греческий министр Нотис Митаракис продолжает:

«Мы хотели бы попросить все страны-члены, Европейские Совет, Парламент и Комиссию, помочь и работать с нами для достижении компромисса, который позволит нам выполнять новой Миграционный пакт. Для успеха нужно будет действовать в сильном внешнем измерении, опираясь на механизм солидарности. Нужно снять давление с прифронтовых государств, которые первыми принимают беженцев, а также наладить более эффективное возвращаться из ЕС тех, кто не имеет права на международную защиту, в страны их происхождения или транзита".

В сентябре прошлого года Еврокомиссия представила "Пакт по миграции и предоставлению убежища". С тех пор по его осуществлению не было достигнуто никакого прогресса, поскольку мнения в Евросоюзе разделились. Юг настаивает на перераспределении вновь прибывших по ЕС, Север опасается, что слишком много их хлынет к нему, а Восток не приемлет миграцию вообще.

Лидеры ЕС обсудят эту проблему в конце июня по просьбе Италии.