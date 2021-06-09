Еврокомиссия возбудила судебное дело против Германии

Европейская комиссия возбудила судебное дело против Германии, чтобы подтвердить примат законов Евросоюза над законами стран-членов. В 2020 году немецкий Конституционный суд постановил, что пакет стимулирующих мер Европейского центрального банка не отвечает федеральным законам Германии. В эту среду Брюссель дал Берлину два месяца на то, чтобы вернуть свою судебную систему в подчинение союзной.

«Немецкий суд обвиняют в том, что он поставили право Германии выше закона ЕС, - сказал профессор юриспруденции Лёвенского университета Герт Ван Калстер. - Это угрожает всему правовому режиму Евросоюза, который основан на понимании того, что законы ЕС имеет превосходство над любым национальным правом, даже включая национальный конституционный закон ".

Брюссель напомнил, что Европейский Суд в Люксембурге – более высокая инстанция, чем Конституционный суд в Карлсруэ. Но это также попытка приструнить Варшаву и Будапешт, которые часто ставят под сомнение верховенство права ЕС.

«Конечно, это прежде всего послание, направленное Германии, о том что нужно серьёзно относиться к соблюдению судебной иерархии, - продолжал бельгиец. - Но это также предупреждение другим странам-членам, включая Польшу и Венгрию. Еврокомиссия показывает, что преследованиям могут подвергаться не только сравнительно молодые страны-члены, обвиняемых в нарушении принципов правового государства, но и некоторые из старейших стран-членов, которые также, возможно, нарушают верховенство закона ».

Еврокомиссия также начала дисциплинарную процедуру против Венгрии в связи с делом последней оппозиционной радиостанции KlubRadio. Она часто критиковала правительство Виктора Орбана, а недавно потеряла свою частоту. Брюссель утверждает, что в данном случае Будапешт нарушил правила ЕС в сфере телекоммуникаций.