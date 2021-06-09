Европарламент одобрил COVID-сертификаты

Европейский парламент большинством голосов поддержал введение в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата. Этот документ, как ожидается, позволит тем, кто сделал прививку, свободно перемещаться между европейскими странами без прохождения дополнительных тестов на COVID-19 и без соблюдения карантина после путешествий.

"Результаты вчерашнего 2-го голосования таковы: цифровой сертификат ЕС на COVID одобрен, поправки 2 и 3 одобрены", - сообщил глава Европарламента Давид Сассоли.

Речь идет о вакцинах, централизованно одобренных в ЕС, но государства сообщества получат право самостоятельно признавать у себя и другие препараты. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Документ содержит три варианта данных: информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Систему планируется запустить с 1 июля, но она уже работает в тестовом режиме - коронавирусный сертификат получили более миллиона европейцев.