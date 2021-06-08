Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Ратко Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему военному лидеру боснийских сербов Ратко Младичу за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время боснийской войны 1992-1995 годов.

"Апелляционная палата подтверждает пожизненный приговор в отношении г-на Младича", - говорится в заявлении.

Прозванный "балканским мясником", бывший генерал был осужден в первой инстанции в 2017 году, в частности, за свою роль в резне в Сребренице, которую международное право признало актом геноцида.

Младич 16 лет скрывался от правосудия. В 2011 году он был арестован в Сербии и экстрадирован в Нидерланды. Сейчас он находится в заключении в Гааге. 79-летний Младич, по словам его адвокатов, страдает от проблем со здоровьем.

Во время резни в Сребренице, которая считается самым жестоким актом геноцида в Европе со времен Второй мировой войны, по некоторым оценкам, было убито более 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков.

Защита Ратко Младича добивалась его оправдания по обвинениям в геноциде, за которые он был приговорен к пожизненному заключению, утверждая, что эти обвинения необоснованны. Его адвокаты утверждают, что связи между бывшим генералом и убийствами в Сребренице в 1995 году не было.

Младич, которого многие боснийские сербы считают защитником сербского народа, утверждает, что его втянули в боснийскую войну против его воли. В результате конфликта погибли около 100 тысяч человек, 2,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.