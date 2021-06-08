Евродепутаты анализируют ковидный сертификат

Европейский парламент собирается разрешить использование единого санитарного паспорта (буквальный перевод названия "Цифровой ковидный сертификат ЕС"). Его его обладатель сможет путешествовать этим летом без лишних формальностей.

Корреспондент Euronews Шона Маррей попросила евродепутатов из Испании и Нидерландов объяснить, когда заработает этот документ:

Хуан Фернандо Лопес Агилар: Он вступит в силу первого июля.

Софи ин'т Велд: Некоторые страны-члены могут ввести его позже. Но лучше, чтобы он был доступен с первого июля.

Euronews: Где получить этот санитарный паспорт и сколько это будет стоить?

Лопес Агилар: Принципиальное требование, чтобы он выдавался автоматически и даром. Бесплатно – это главный принцип для ЕС.

Ин'т Велд: Где люди смогут его получить, зависит от стран-членов. В разных государствах есть свои собственные системы предоставления этих сертификатов.

Euronews: Что если путешественник не вакцинирован?

Лопес Агилар: Детям это и не нужно. А люди, которые отказываются делать прививки, имеют на это право. Это не обязательно.

Ин'т Велд: Сертификат можно получить тремя способами: вакцинироваться, предъявить отрицательный результат теста или продемонстрировать, что у вас был коронавирус, а теперь есть к нему иммунитет.

Euronews: Что с детьми? Им тоже нужна какая-то справка?

Ин'т Велд: Это на усмотрение стран-членов. Мы в парламенте настойчиво добивались полного единообразия по всей Европе, чтобы было только одно для всех правило, и чтобы люди знали, чего ожидать и к чему быть готовым. Но страны-члены настояли на своём.

Euronews: Для чего этот документ? Только для путешествий или его можно использовать в других целях?

Лопес Агилар: _Будет свободное передвижение людей, но не данных. Предлагаемые ограничения не позволяют никакому государству-члену попытаться использовать эти данные для чего-то кроме восстановления Шенгенской зоны и свободного передвижения. _