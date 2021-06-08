Жозеп Боррель пришёл в ужас от слёз Романа Протасевича

Европейский парламент призвал страны-члены ЕС ввести самые жёсткие санкции против властей Беларуси и ее экономики, а также перекрыть источники, из которых получает финансирование Александр Лукашенко. На пленарной сессии в Страсбурге развернулись дебаты по поводу принудительной посадки в Минске пассажирского самолёта компании Ryanair и похищения двух граждан - Беларуси и России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам признался, что пришёл в ужас от интервью одного из них, Романа Протасевича:

"Его заставили признаться на государственном телевидении – это ещё один пример грубых нарушений прав человека, совершаемых режимом Лукашенко, - сказал Жозеп Боррель. – Было ужасно видеть этих людей, задержанных и плачущих ».

Ранее главы государств и правительств ЕС договорились немедленно ввести адресные санкции в ответ на то, что Белоруссия заставила европейский авиалайнер изменить курс. Многие депутаты называют их слабыми и запоздалыми. Эстонской правоцентрист считает, что нужно было принять ограничительные меры и против союзника Минска Москвы:

«На такого рода нарушение реакция была соответствующей, - сказал Рихо Террас. – Но, по-моему, ЕС не сделал достаточно в отношении того, что происходило до угона самолета. Я имею, что нужно было осудить российское давление на белорусскую оппозицию, которое усилилось за последние годы. Нерешительность Европы дала Лукашенко возможность сделать ещё один шаг».

Тем временем, в Беларуси ужесточили наказание за проведение несогласованных митингов до трёх лет лишения свободы. Евросоюз утверждает, что наряду с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой, там содержатся за решёткой еще как минимум 450 политических заключенных.