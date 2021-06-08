ЕС: курс на выход из локдауна

Франция готовится к следующему этапу ослабления ковид-ограничений: с 9 июня наступление комендантского часа в стране сдвинут с 9 вечера на 11. Кафе и рестораны будут полностью открыты для обслуживания клиентов как на террасах, так и внутри, после долгого простоя начнут принимать посетителей и спортклубы.

Хаким Челфауи, региональный менеджер сети спортивных залов, рассказывает: "Мы долго жили с чувством несправедливости, о нас как будто подзабыли.... О проблемам ресторанов говорили много, а спортивными залами пренебрегли. Теперь мы надеемся, что сможем открыться раз и навсегда, верим, что больше не столкнемся с новыми ограничениями".

Пабы и рестораны в Ирландии также приветствуют клиентов в рамках последнего этапа выхода из локдауна. В ряде городов, включая Дублин, Корк и Голуэй, некоторые улицы сделали пешеходными. Там разместили дополнительные столики, установили урны и туалеты. Цель - пригласить ирландцев проводить максимум времени на свежем воздухе.

В Испании тем временем стартовала онлайн- регистрация на получение санитарного пропуска. Страна - участница пилотного проекта ЕС, в рамках которого с 1 июля в Евросоюзе начнет действовать единый санитарный паспорт. В нем укажут данные о вакцинации владельца, отметят, болел ли он коронавирусом. Документ появится на всех языках ЕС.

В Италии, где перед каникулами прививают самых молодых, решено совместить полезное с приятным. Людей в возрасте 18-28 лет приглашают привиться вечером и в ожидании своей очереди послушать музыку. Девушка делится впечатлениями: "Очень забавно, такая вакцинация отличается от обычной!"

В июне многие страны Европы начинают прививать и детей от 12 лет.