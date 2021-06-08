Apple усилит защиту личных данных
Компания Apple планирует ряд нововведений для защиты личных данных пользователей от интернет-провайдеров и рекламодателей. Об этом объявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple, на ежегодной конференции, которая проводится для разработчиков программного обеспечения:
– Мы считаем конфиденциальность базовым правом человека; мы против того, чтобы выбирать между важными функциями и защитой личных данных.
На протяжении многих лет в адрес Apple нередко звучали обвинения в том, что корпорация занимается сбором данных о пользователях. Теперь это может измениться. Говорит Туонг Нгуен, аналитик Gartner technology:
– Любая компания, которая полагается на отслеживание пользователей или возможность выяснить, кто вы и чем занимаетесь, чтобы показывать вам рекламу, столкнётся с серьёзными проблемами из-за этих новых ограничений на доступ к личным данным, предусмотренных Apple.
Между тем, возможности установить такие ограничения будут лишены пользователи в ряде стран, включая Колумбию, Египет, Казахстан, а также Китай – один из крупнейших для Apple рынков, поскольку не соответствуют местному законодательству.