Apple усилит защиту личных данных

Компания Apple планирует ряд нововведений для защиты личных данных пользователей от интернет-провайдеров и рекламодателей. Об этом объявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple, на ежегодной конференции, которая проводится для разработчиков программного обеспечения:

– Мы считаем конфиденциальность базовым правом человека; мы против того, чтобы выбирать между важными функциями и защитой личных данных.

На протяжении многих лет в адрес Apple нередко звучали обвинения в том, что корпорация занимается сбором данных о пользователях. Теперь это может измениться. Говорит Туонг Нгуен, аналитик Gartner technology:

– Любая компания, которая полагается на отслеживание пользователей или возможность выяснить, кто вы и чем занимаетесь, чтобы показывать вам рекламу, столкнётся с серьёзными проблемами из-за этих новых ограничений на доступ к личным данным, предусмотренных Apple.

Между тем, возможности установить такие ограничения будут лишены пользователи в ряде стран, включая Колумбию, Египет, Казахстан, а также Китай – один из крупнейших для Apple рынков, поскольку не соответствуют местному законодательству.