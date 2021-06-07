Греция признала Турцию "безопасной страной"

Афины предпринимают очередные шаги по борьбе нелегальной миграцией и с наживающимися на ней контрабандистами. Совместным решением греческих министерств иностранных дел и иммиграции Турция признана "безопасной третьей страной для беженцев и мигрантов из Сирии, Афганистана, Пакистана, Бангладеш и Сомали". Именно из этих стран прибывают в Грецию большинство нелегальных мигрантов, которых переправляют за деньги преступные группировки, на заботясь о том, что такие переправы сопряжены с риском для жизни.

"Признание Турции безопасной третьей страной является важным шагом на пути к пресечению незаконных миграционных потоков и преступных действий групп контрабандистов. Совместное решение министров полностью соответствует международному праву. Самое главное, это ещё один шаг к полному выполнению требований ЕС, отражённых в Совместной декларации с Турцией, обязывающей соседнюю страну не допускать действий групп контрабандистов и проезда через Грецию", - заявил греческий министр по делам беженцев и миграции Нотис Митарачи.

Путь в Грецию для многих начинается с Турции. Но в Афинах считают, что эти люди не подвергаются в Турции преследованиям из-за своей расы, религии убеждений или политических взяглядов, а значит, не могут претендовать на получение политического убежища. А совместная декларация ЕС и Турции направлена против действий торговцев людьми.

1 июня во время личной встречи министры иностранных дел Греции и Турции договорились "двигаться в направлении нормализации отношений", наметив дорожную карту экономического сотрудничества.