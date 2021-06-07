Франция снова шлёт Свободу в США

Последний туалет перед дальней дорогой, и младшая сестра нью-йоркской Статуи Свободы скоро отправится из Франции в США.

Ставшая символом Америки работа скульптора Бартольди создавалась как подарок США от Франции ко Всемирной выставке 1876 года и 100-летию независимости. Но на выставке был показан только факел, а законченную статую США получили лишь 10 лет спустя.

Вторая путешественница в 16 раз меньше знаменитого 46-метрового оригинала: её высота всего 2,83 местра. Созданая позже на основе оригинальной формы она стояла на на углу двух парижских улиц.

Два года назад послу Франции в США Филиппу Этьену пришла в голову идея отправить её в Вашингтон в знак дружбы. (В то время при Дональде Трампе началось охлаждение отношений между ЕС и США). Из-за пандемии реализацию этого плана пришлось отложить, но и сейчас "визит" статуи полон особого значения.

"Это очень важная инициатива, призванная напомнить нам о прочных связях с Францией и французами, об этом подарке со стороны французского народа. Это напоминание о свободе, которую мы разделяем, и о том, как важно, чтобы каждое последующее поколение поддерживало эту свободу. А ещё просто здорово, что теперь, когда мы открываемся после ковида, леди Свобода одной из первых посетит нашу страну", - говорит заместитель посла США во Франции Лиам Уэсли.

Маленькая Статуя Свободы покинула Париж в понедельник 7 июня, через день после годовщины высадки союзников в Нормандии. А 19 июня, как 135 лет назад, её отправят морем из Гавра, и она встретится со своей страшей сестрой 4 июля, в День национального праздника США.

Затем эта копия будет установлена у посольства Франции в Вашингтоне, где простоит в течение 10 лет и станет, по словам французского посла, "двойным символом, означающим свободу, но также и приветствие", как знак верности дружбе между двумя странами, берущей начало в их общей истории.