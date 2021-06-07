Неунывающий Доминик и "Футбол для дружбы"

Футбол у 14-летнего шведа Доминика Крамбергера в крови. Он посетил свой первый матч, когда ему было всего две недели от роду, а папа укладывал его спать под кричалки футбольных болельщиков.

Доминик начал играть в футбол в пять лет. В апреле 2020 года он вывихнул ногу во время матча, а вскоре после травмы у мальчика обнаружили одну из агрессивных форм рака. Помимо химиотерапии врачи были вынуждены ампутировать нижнюю часть его правой ноги. "Моё тело было полностью разбито", - рассказал он.

Но на этом футбольная карьера Доминика не закончилась. В апреле 2021 года у него появился протез, а уже через месяц Доминик представлял свою страну в международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" (F4F), которая реализуется компанией «Газпром».

В рамках этого мероприятия мальчики и девочки 12-14 лет приняли участие в специально разработанной онлайн-игре "F4F World". У каждого участника своя история. "Футбол для дружбы" - это программа, в которую входят как спортивные, так и образовательные мероприятия для ребят со всего мира.

Доминик продолжает лечение и к концу сентября должен завершить курс химиотерапии. Он говорит, что ему очень повезло поучаствовать в таком "веселом и вдохновляющем событии и подружиться со сверстниками из разных стран", а его новые друзья и организаторы программы считают, что Доминик настоящий MVP (самый ценный игрок).

Ежедневные трудности не лишили его оптимизма. “Это тяжело, действительно тяжело, но я справлюсь", - поделился Доминик с корреспондентом Euronews. Мальчик тренируется по два часа каждый день, чтобы укрепить бедренные мыщцы. “Моя цель - начать ходить без костылей до конца года и вернуться в мою команду в качестве вратаря", - сказал он.

Откуда у Доминика такая сильная мотивация? “Мой позитивный настрой, главным образом, это заслуга моей семьи, они не дают мне унывать, - упоминает он своих родителей и брата. - Они всегда вдохновляли меня заниматься тем, чем я хочу, и не сдаваться на этом пути".

“А ещё спасибо моему мозгу, я всегда думаю, что я должен быть лучшим и не опускать руки. Так и будет".

Доминик говорит, что он надеется стать профессиональным футболистом, но "если не получится, то, может быть, журналистом или судьёй". На мысли о спортивной журналистике подростка вдохновили его новые друзья. Доминику выпал шанс взять интервью у посла программы "Футбол для дружбы" Роберто Карлоса.

Вопрос Доминика был выбран от группы юных журналистов для пресс-конференции со знаменитым футболистом. “С ним было очень приятно общаться, - вспоминает Доминик, - я не думал, что мне когда-нибудь предоставится такая возможность. А потом он пригласил меня в Мадрид на футбольный матч, и я был на седьмом небе от счастья".

За восемь лет существования программы в ней приняли участие множество подростков со всего мира, которых объединяет любовь к футболу и общие ценности: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.